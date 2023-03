“Nuove indagini tra Fondi e Itri” | il 18 marzo giornata di incontro tra Università e cittadinanza

(Di mercoledì 15 marzo 2023)– Cosa sta emergendo dalle ultimearcheologiche a? Quali e quanti beni attendono di essere riportati alla luce per essere studiati, visitati, conosciuti e valorizzati? Se ne parlerà sabato 18, a partire dalle 11:30, nel corso di un convegno in programma presso la sala conferenze del Castello Caetani. Prenderanno la parola diversi esperti del settore, con specializzazioni differenti ma complementari. Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali del sindaco Beniamino Maschietto, degli assessori Vincenzo Carnevale e Claudio Spagnardi e del direttore del Parco naturale dei Monti Aurunci Giorgio De Marchis, sarà l’archeologo nonché direttore del Museo Civico Archeologico diAlfredo Moraci. Il suo intervento verterà sul tema ”Archeologia pubblica: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarkSuning : Con le indagini che sono in corso sulla Juventus e che avranno un impatto enorme sui ricavi del club bianconero, l‘… - FondiPro : “Nuove indagini tra Fondi e Itri” sabato 18 marzo giornata di incontro tra Università e cittadinanza. Esperti a co… - GiannettiMarco : RT @direpuntoit: Pier Paolo #Pasolini secondo le nuove prove non andò a consumare un rapporto sessuale occasionale all’Idroscalo di Ostia.… - News_24it : FONDI - Cosa sta emergendo dalle ultime indagini archeologiche a Fondi e Itri? Quali e quanti beni attendono di ess… - anto6133152272 : RT @CancAtomic: CorSera Gazzetta: Uefa ha chiesto alla Procura di Torino gli atti delle indagini suppletive sulla Juventus. Si tratta del… -

E il fatto che lesull'ultimo omicidio siano coordinate dalla Procura distrettuale ... Non bisogna dimenticare lemafie di origine straniera che, nel tentativo di emergere e conquistare ......presentera' le proprio attivita' con la volonta' di farsi conoscere e coinvolgerepersone: ... Seguira' un approfondito dibattito sull'attualita': alla luce della chiusura delledella ......ecologica anche nel settore dell'automotive con l'obbligo di zero emissioni per leauto ... "Sondaggi emostrano chiaramente come chi sia passato a un'auto elettrica ben difficilmente ...

Omicidio Pasolini, nuove indagini: delitto politico Tag24

La data di uscita di Tron Identity è stata svelata con un nuovo trailer che ci permette di vedere anche un po' di gameplay.Gravi motivi di incompatibilità personale hanno motivato la decisione Non sarà il PM Maria Vallefuoco a decidere se proseguire le indagini o chiedere l’archiviazione; un nuovo magistrato prenderà in m ...