Nuova truffa Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuovo tentativo di truffa via mail con un finto rimborso dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta dell'ultima campagna di phishing messa in atto ai danni dei contribuenti con l'annuncio di un rimborso e le relative istruzioni per ottenerlo. Con l'avviso del 14 marzo, l'Agenzia lancia l'allarme e mette in guardia sulla comunicazione ingannevole che sta circolando. Agenzia delle Entrate, la Nuova truffa L'ultimo avviso dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento a false comunicazioni di "compensi" per "operosità fiscale". Nella casella di posta elettronica dei contribuenti arriva una mail che informa sulla possibilità di ottenere un rimborso ...

