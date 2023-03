"Nuova moschea? La sinistra pensi agli italiani senza casa" (Di mercoledì 15 marzo 2023) La comunità islamica di Firenze, alla ricerca di una Nuova sede per la moschea, ha sin qui rifiutato le soluzioni proposte dall'amministrazione di centrosinistra. La Lega: "Come mai il Pd non riserva la stessa attenzione ai fiorentini e agli italiani senza un tetto?" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) La comunità islamica di Firenze, alla ricerca di unasede per la, ha sin qui rifiutato le soluzioni proposte dall'amministrazione di centro. La Lega: "Come mai il Pd non riserva la stessa attenzione ai fiorentini eun tetto?"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatore_irato : RT @unoscribacchino: 4 anni fa la strage islamofoba di #Christchurch, in Nuova Zelanda. 51 persone uccise da un suprematista bianco in un… - somane50887195 : RT @unoscribacchino: 4 anni fa la strage islamofoba di #Christchurch, in Nuova Zelanda. 51 persone uccise da un suprematista bianco in un… - Becmade : RT @unoscribacchino: 4 anni fa la strage islamofoba di #Christchurch, in Nuova Zelanda. 51 persone uccise da un suprematista bianco in un… - elofoolish : RT @unoscribacchino: 4 anni fa la strage islamofoba di #Christchurch, in Nuova Zelanda. 51 persone uccise da un suprematista bianco in un… - simoneasnaghi : RT @unoscribacchino: 4 anni fa la strage islamofoba di #Christchurch, in Nuova Zelanda. 51 persone uccise da un suprematista bianco in un… -