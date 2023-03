Nuova centralina Leclerc, penalità di almeno 10 posti a Gedda (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il pilota della Ferrari Charles Leclerc subirà una penalità di almeno 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gp d'Arabia Saudita, in programma domenica prossima, a causa della sostituzione della ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il pilota della Ferrari Charlessubirà unadi10 posizioni sulla griglia di partenza del Gp d'Arabia Saudita, in programma domenica prossima, a causa della sostituzione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Ferrari: nuova centralina per Leclerc, penalità di almeno 10 posti a Gedda - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Ferrari: nuova centralina per Leclerc, penalità di almeno 10 posti a Gedda - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Ferrari: nuova centralina per Leclerc, penalità di almeno 10 posti a Gedda - apetrazzuolo : F1, Ferrari: nuova centralina per Leclerc, penalità di almeno 10 posti a Gedda - napolimagazine : F1, Ferrari: nuova centralina per Leclerc, penalità di almeno 10 posti a Gedda -