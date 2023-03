NTT DATA Gov & Tech: 10 mln e 200 assunzioni per accelerare la digitalizzazione italiana (Di mercoledì 15 marzo 2023) NTT DATA, multinazionale giapponese leader nel settore dell’IT, ha annunciato la nascita di NTT DATA Gov & Tech, realtà controllata al 100% da NTT DATA Italia che si propone di accelerare la digitalizzazione del sistema Paese, accompagnare il settore pubblico e privato nel raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR in termini di transizione digitale e facilitare il dialogo tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Previsti tra i cinque e i dieci milioni di investimenti solo in Italia per la nuova società e 200 le assunzioni nei prossimi 12 mesi: analisti e PM tra i profili cercati. Di cosa si occuperà NTT DATA NTT DATA Gov & Tech promuove lo sviluppo di competenze specialistiche per i giovani, con una particolare attenzione al Sud, e l’inclusione ... Leggi su fmag (Di mercoledì 15 marzo 2023) NTT DATA, multinazionale giapponese leader nel settore dell’IT, ha annunciato la nascita di NTT DATA Gov, realtà controllata al 100% da NTT DATA Italia che si propone diladel sistema Paese, accompagnare il settore pubblico e privato nel raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR in termini di transizione digitale e facilitare il dialogo tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Previsti tra i cinque e i dieci milioni di investimenti solo in Italia per la nuova società e 200 lenei prossimi 12 mesi: analisti e PM tra i profili cercati. Di cosa si occuperà NTT DATA NTT DATA Govpromuove lo sviluppo di competenze specialistiche per i giovani, con una particolare attenzione al Sud, e l’inclusione ...

