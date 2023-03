Novena a San Giuseppe per ogni difficoltà. Sesto giorno (Di mercoledì 15 marzo 2023) Consigliamo a tutti coloro che vivono una difficoltà di rivolgersi a San Giuseppe per affidarsi alla sua paterna protezione. San Giuseppe nel corso della sua vita terrena ha sperimentato la fatica così come ogni padre di famiglia che si trova a fronteggiare tante difficoltà e può ben capire le nostre. Ci rivolgiamo a lui attraverso L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 marzo 2023) Consigliamo a tutti coloro che vivono unadi rivolgersi a Sanper affidarsi alla sua paterna protezione. Sannel corso della sua vita terrena ha sperimentato la fatica così comepadre di famiglia che si trova a fronteggiare tantee può ben capire le nostre. Ci rivolgiamo a lui attraverso L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovanni_lippi : RT @CiaoKarol: SAN GIUSEPPE, AIUTACI ED INTERCEDI PER NOI! ? Recita la Novena, preghiera del 5° giorno: - LucaRedig : RT @CiaoKarol: SAN GIUSEPPE, AIUTACI ED INTERCEDI PER NOI! ? Recita la Novena, preghiera del 5° giorno: - CiaoKarol : Novena a San Giuseppe. Oggi, 15 Marzo 2023, recita il 6° giorno della potente preghiera ??? Al termine delle tue gi… - Fattivostri1 : La potente novena a San Giuseppe per ottenere ogni tipo di grazia. 15 Ma... - DanDec1964 : RT @CiaoKarol: SAN GIUSEPPE, AIUTACI ED INTERCEDI PER NOI! ? Recita la Novena, preghiera del 5° giorno: -