Non solo SVB: è fallita anche Signature Bank, la "banca delle criptovalute" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un effetto domino differente rispetto a quello del 2008, quando – in seguito alla grande crisi economica – fallì la Washington Mutual. Ma il rischio di una recessione, seppur in tono minore, è uno spettro difficile da scacciare, nonostante gli interventi da parte degli Stati per far sì che quello scenario non si ripeta. Quanto accaduto nei giorni scorsi alla Silicon Valley Bank – banca commerciale con sede in California, punto di riferimento delle aziende tech, in particolar modo delle startup – ha, infatti, mietuto la sua prima vittima: si tratta della Signature Bank che, ora, è finita nelle mani la FDIC (la Federal Deposit Insurance Corporation) che curerà la fase fallimentare. LEGGI anche > La crisi di SVB e i licenziamenti di Big Tech sono collegati: è il ...

