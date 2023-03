Non è Montecitorio: Meloni trasforma il question time in talk show (Di mercoledì 15 marzo 2023) Diretta Rai, aula stracolma di deputati e ministri (ben 16, qualcuno deve sedersi tra i parlamentari). La premier duella con l'opposizione: accusa Magi di "calunniare l'Italia intera" su Cutro. Sul reddito minimo rintuzza Schlein: "Mi fa piacere che riconosciate che chi ha governato finora ha reso più poveri i lavoratori". Poi gesticola, ride, stuzzica. E così ottiene l'ultima parola nonostante il diritto di replica per gli interroganti Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 marzo 2023) Diretta Rai, aula stracolma di deputati e ministri (ben 16, qualcuno deve sedersi tra i parlamentari). La premier duella con l'opposizione: accusa Magi di "calunniare l'Italia intera" su Cutro. Sul reddito minimo rintuzza Schlein: "Mi fa piacere che riconosciate che chi ha governato finora ha reso più poveri i lavoratori". Poi gesticola, ride, stuzzica. E così ottiene l'ultima parola nonostante il diritto di replica per gli interroganti

