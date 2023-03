"Noi? Cosa avete fatto agli italiani": Schlein provoca? La Meloni la annichilisce (Di mercoledì 15 marzo 2023) Elly Schlein ci prova ma non ci riesce. Anche questa volta l'assalto che tutto il Pd sognava contro il premier Giorgia Meloni è andato a vuoto. L'intervento della segretaria del Pd in Aula sul salario minimo è stato demolito punto per punto dal premier. La leader dem ha chiesto al premier provvedimenti per garantire un salario minimo: "Signora presidente c'è un dramma di questo paese di cui non ci sentiamo parlare mai. La precarietà è il lavoro povero, più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri anche se lavorano, occorre fissare per legge un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro ma sfruttamento. Lei qualche tempo fa ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole. Il Pd ha presentato una proposta come altre forze polemiche ma le avete respinte tutte. Le chiedo di approvare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ellyci prova ma non ci riesce. Anche questa volta l'assalto che tutto il Pd sognava contro il premier Giorgiaè andato a vuoto. L'intervento della segretaria del Pd in Aula sul salario minimo è stato demolito punto per punto dal premier. La leader dem ha chiesto al premier provvedimenti per garantire un salario minimo: "Signora presidente c'è un dramma di questo paese di cui non ci sentiamo parlare mai. La precarietà è il lavoro povero, più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri anche se lavorano, occorre fissare per legge un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro ma sfruttamento. Lei qualche tempo fa ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole. Il Pd ha presentato una proposta come altre forze polemiche ma lerespinte tutte. Le chiedo di approvare ...

