Noemi Bocchi si è operata per la diastasi, il futuro è più roseo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Leggi Anche Noemi Bocchi rivela la sua malattia, Francesco Totti: 'Ti starò vicino' Noemi ha pubblicato la sua storia mercoledì mattina, con la scritta 'Scendiamo in sala operatoria dotto Giovanni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 marzo 2023) Leggi Ancherivela la sua malattia, Francesco Totti: 'Ti starò vicino'ha pubblicato la sua storia mercoledì mattina, con la scritta 'Scendiamo in sala operatoria dotto Giovanni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Noemi Bocchi e la foto in ospedale: “Scendiamo in sala operatoria”. L’intervento per la diastasi addominale - kellydsntcare : ma noemi bocchi che ora mi diventa influencer e posta il selfie col chirurgo plastico dal letto di ospedale pessima… - MediasetTgcom24 : Noemi Bocchi selfie in bikini, Francesco Totti è geloso: rimosso il post #noemibocchi #francescototti #14marzo - infoitcultura : Noemi Bocchi, la foto in bikini fa ingelosire Totti - ilgiornale : Francesco Totti e Noemi Bocchi sono a Dubai per un impegno pubblico, ma sul web è esploso il caso per la foto in bi… -