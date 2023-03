Noemi Bocchi, oggi l’intervento alla diastasi addominale: “Un giorno molto importante” (Di mercoledì 15 marzo 2023) oggi, 15 marzo 2023, è una giornata molto importante per Noemi Bocchi. La flower designer, infatti, sarà operata di diastasi addominale, patologia di cui già aveva parlato sui social e di cui soffre da tempo. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove ha mostrato gli ultimi preparativi prima di recarsi al Mater Dei di Roma, la clinica scelta per l’operazione. @Noemib 8E sempre su Instagram, Noemi Bocchi, aveva rotto il silenzio in cui si era chiusa in questi mesi, da quando le cronache parlano di lei e del suo rapporto con Francesco Totti, proprio per parlare di diastasi addominale, un problema di salute che l’affligge da quando ha partorito i suoi due figli: Dopo i parti ho iniziato a ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 marzo 2023), 15 marzo 2023, è una giornataper. La flower designer, infatti, sarà operata di, patologia di cui già aveva parlato sui social e di cui soffre da tempo. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove ha mostrato gli ultimi preparativi prima di recarsi al Mater Dei di Roma, la clinica scelta per l’operazione. @b 8E sempre su Instagram,, aveva rotto il silenzio in cui si era chiusa in questi mesi, da quando le cronache parlano di lei e del suo rapporto con Francesco Totti, proprio per parlare di, un problema di salute che l’affligge da quando ha partorito i suoi due figli: Dopo i parti ho iniziato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kellydsntcare : ma noemi bocchi che ora mi diventa influencer e posta il selfie col chirurgo plastico dal letto di ospedale pessima… - MediasetTgcom24 : Noemi Bocchi selfie in bikini, Francesco Totti è geloso: rimosso il post #noemibocchi #francescototti #14marzo - infoitcultura : Noemi Bocchi, la foto in bikini fa ingelosire Totti - ilgiornale : Francesco Totti e Noemi Bocchi sono a Dubai per un impegno pubblico, ma sul web è esploso il caso per la foto in bi… - infoitcultura : Noemi Bocchi si racconta: 'Domani per me sarà un giorno importante' -