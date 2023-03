Noemi Bocchi e la diastasi, c'è l'operazione per la compagna di Totti: le sue parole (Di mercoledì 15 marzo 2023) Noemi Bocchi , la compagna di Francesco Totti, si è operata questa mattina per la diastasi addominale. E' stata lei stessa a volerlo dire ai suoi follower, pubblicando una foto su Instagram insieme al ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 marzo 2023), ladi Francesco, si è operata questa mattina per laaddominale. E' stata lei stessa a volerlo dire ai suoi follower, pubblicando una foto su Instagram insieme al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kellydsntcare : ma noemi bocchi che ora mi diventa influencer e posta il selfie col chirurgo plastico dal letto di ospedale pessima… - MediasetTgcom24 : Noemi Bocchi selfie in bikini, Francesco Totti è geloso: rimosso il post #noemibocchi #francescototti #14marzo - infoitcultura : Noemi Bocchi, la foto in bikini fa ingelosire Totti - ilgiornale : Francesco Totti e Noemi Bocchi sono a Dubai per un impegno pubblico, ma sul web è esploso il caso per la foto in bi… - infoitcultura : Noemi Bocchi si racconta: 'Domani per me sarà un giorno importante' -