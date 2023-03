(Di mercoledì 15 marzo 2023) Lahala notizia delalla spalla diOspreay e lo ha escluso dallo show di mercoledì mattina ed è stato estromesso dalla NewCup. Come riportato in precedenza, si pensava che Ospreay avesse subito un infortunio alla spalla durante il suo match contronel secondo turno della NewCup. Lahala notizia e ha ritirato Ospreay dal torneo annunciando l’avanzamento diai quarti di finale. Laha comunicato che Ospreay non è autorizzato a competere per l’evento del 15 marzo a Okayama; di conseguenza, saràda Jeff Cobb. Ospreay avrebbe dovuto fare squadra con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : NJPW: Confermato l'infortunio di Will Osprey, salterà il prossimo show -

NJPW: Confermato l’infortunio di Will Osprey, sostituito da Mark Davis nella New Japan Cup Zona Wrestling

La NJPW ha confermato la notizia dell’infortunio alla spalla di Will Ospreay e lo ha escluso dallo show di mercoledì mattina. Come riportato in precedenza, si pensava che Ospreay avesse subito un ...La WWE tiene d’occhio diversi potenziali talenti in tutto il mondo, hanno un’idea del tipo di Superstar che stanno cercando e Jay White potrebbe essere una di quelle. The Switchblade ha concluso il su ...