Nikita Pelizon si sfoga con Antonella sulla prima finalista | le sue parole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato62427733 : RT @Narclastese2: NIKITA PELIZON È UNA BUGIARDA PATOLOGICA, MITOMANE E PERICOLOSA!! ce l'ha nel DNA, è nata così..il suo modus operandi è i… - 361_magazine : - zazoomblog : Gf Vip Nikita Pelizon ora attacca Giaele: «Cosha fatto in tutti questi mesi?». Poi la frecciatina a Oriana -… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Senza freni Antonella Fiordelisi durante la festa di compleanno al GF Vip #AntonellaFiordelisi #DanieleDalMoro #GFVIP #… - AnaMari99587212 : RT @Narclastese2: NIKITA PELIZON È UNA BUGIARDA PATOLOGICA, MITOMANE E PERICOLOSA!! ce l'ha nel DNA, è nata così..il suo modus operandi è i… -

In un confessionale,ha fatto un bilancio sul percorso fatto da un'altra gieffina, ovvero Giaele De Donà e le parole della modella nei confronti della concorrente veneta non sono state ...Nella casa del Gf Vip continua la battaglia di Edoardo Tavassi controe ieri il ragazzo romano nel confessionale ha preso in giro l'influencer triestina, imitandola con il suo particolare accento e in maniera provocatoria in cui spiega come secondo lui ...attacca Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip . La modella ha commentato le ultime dinamiche della concorrente venezuelana confrontandosi con la sua amica Antonella Fiordelisi ....

Per Nikita Pelizon, non è più un segreto, è arrivato il momento al GF Vip di svelare tutto ...Presente in cucina era anche Nikita Pelizon, che ha ascoltato la conversazione tra i due Vipponi. Poco dopo però Luca è rimasto da solo, mentre la schermitrice e la modella si sono allontanate. A quel ...