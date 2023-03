Niente più sigarette all’aperto? Finalmente potremo respirare il nostro smog (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non solo scafisti: Giorgia Meloni intende dare la caccia per tutto il globo terracqueo anche ai tabagisti. E’ notizia di questi giorni che il governo vuole estendere il divieto di fumo (comprese le sigarette elettroniche) anche all’aperto: sarà vietato fumare persino nei dehor di bar e ristoranti, nei parchi pubblici e alla fermata dell’autobus, così che si possano Finalmente respirare smog e polveri sottili senza l’inquinamento di tutte quelle sigarette. Resta da chiedersi perché non rendere il fumo illegale punto, visto che tanto non si potrà più fumare da nessuna parte; ed è già in preparazione la puntata di “Ulisse” su RaiTre con Alberto Angela alla scoperta dei tabaccai, “antichi templi pagani dove i devoti a Bacco, Tabacco e Gratta&Vinci sacrificavano soldi e polmoni”. La ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non solo scafisti: Giorgia Meloni intende dare la caccia per tutto il globo terracqueo anche ai tabagisti. E’ notizia di questi giorni che il governo vuole estendere il divieto di fumo (comprese leelettroniche) anche: sarà vietato fumare persino nei dehor di bar e ristoranti, nei parchi pubblici e alla fermata dell’autobus, così che si possanoe polveri sottili senza l’inquinamento di tutte quelle. Resta da chiedersi perché non rendere il fumo illegale punto, visto che tanto non si potrà più fumare da nessuna parte; ed è già in preparazione la puntata di “Ulisse” su RaiTre con Alberto Angela alla scoperta dei tabaccai, “antichi templi pagani dove i devoti a Bacco, Tabacco e Gratta&Vinci sacrificavano soldi e polmoni”. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Più agenti, più telecamere, più controlli, più espulsioni, più sicurezza. Nonostante critiche e attacchi di certa s… - GA7_Official : Spalletti: “Kim è il centrale più forte al mondo. Sta benissimo, gli ho detto che non si deve inventare niente, dom… - FrancePadula67 : RT @boni_castellane: la tua casa vale 100 spendi 25 per le norme green chi ha lavorato ha 25 in più tu non hai perso niente perché adesso c… - MarcVione : @Ingrid06506718 @LBasemi Cancelliamo anche il sistema scolastico,tanto l’istruzione si basa sull’insegnamento e l’a… - michelataxistro : RT @andrea_pertici: Con @ellyesse alla guida del #Pd si vedono subito differenze profonde. Niente più ambiguità ma una chiara svolta progre… -

Non confondiamo l'opportunismo della Russia in Africa con un disegno strategico Se non c'è niente da amplificare, le macchinazioni russe possono ben poco. È importante in questo ...sequenza di scelte sbagliate ha fondamentale portato allo smembramento di uno Stato in feudi più o ... Concita De Gregorio e l'imbarazzo pubblico di incarnare il proprio cancro ... ma come sarebbe ti sei operata, e io dov'ero, perché non mi hai detto niente. Non l'ho detto " ... Abbiate pazienza: "Concita" è più corto, e poi ci conosciamo pure da quando avevamo l'età degli ... Migranti, effetto Saied: i subsahariani in coda a Sfax per imbarcarsi Stare lì a non fare niente. Mi piace lavorare". Un bel sorriso e un fisico atletico, Ahmed, 25 anni,... Abbonati per leggere anche Leggi anche "Non ho più rivisto mio figlio". Dalla Tunisia ora fuggono ... Se non c'èda amplificare, le macchinazioni russe possono ben poco. È importante in questo ...sequenza di scelte sbagliate ha fondamentale portato allo smembramento di uno Stato in feudio ...... ma come sarebbe ti sei operata, e io dov'ero, perché non mi hai detto. Non l'ho detto " ... Abbiate pazienza: "Concita" ècorto, e poi ci conosciamo pure da quando avevamo l'età degli ...Stare lì a non fare. Mi piace lavorare". Un bel sorriso e un fisico atletico, Ahmed, 25 anni,... Abbonati per leggere anche Leggi anche "Non horivisto mio figlio". Dalla Tunisia ora fuggono ... Pixel Fold, niente più segreti: pioggia di leak sul pieghevole di Google Everyeye Tech