Niente armi all’Ucraina. La new entry Cristallo e le contraddizioni Pd (Di mercoledì 15 marzo 2023) La nuova segreteria del Pd rischia di cadere in contraddizione su uno dei punti più scottanti: il sostegno militare all’Ucraina. Sì, perché se da un lato – pur con meno convinzione rispetto al predecessore – Elly Schelin sembra essersi inserita nel solco tracciato da Letta, i nuovi dirigenti dem non la pensano esattamente come lei. E lo dichiarano apertamente, spiegando che su pace e invio di armi “nel Pd c’è una novità: prima era difficile parlare di pace, c’era solo la direzione che spingeva per l’invio di armi mentre ora è in atto un dibattito molto articolato”. A dirlo, nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora” è Jasmine Cristallo, nuova leva della direzione Pd in salsa schleiniana, già sardina convinta. “Io sono pacifista, da principio mi sono detta contraria all’invio di armi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) La nuova segreteria del Pd rischia di cadere in contraddizione su uno dei punti più scottanti: il sostegno militare. Sì, perché se da un lato – pur con meno convinzione rispetto al predecessore – Elly Schelin sembra essersi inserita nel solco tracciato da Letta, i nuovi dirigenti dem non la pensano esattamente come lei. E lo dichiarano apertamente, spiegando che su pace e invio di“nel Pd c’è una novità: prima era difficile parlare di pace, c’era solo la direzione che spingeva per l’invio dimentre ora è in atto un dibattito molto articolato”. A dirlo, nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora” è Jasmine, nuova leva della direzione Pd in salsa schleiniana, già sardina convinta. “Io sono pacifista, da principio mi sono detta contraria all’invio di...

