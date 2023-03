Nicholas Vaccaro: chi è il giovane che filma le presunte borseggiatrici sulla metro di Milano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nicholas Vaccaro, 18 anni, è l’autore dei video virali sui furti ai danni di pendolari e turisti nella metropolitana milanese, pubblicati sulla pagina Instagram «Milano Bella da Dio». In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera dice che lui preferisce spendersi per la sicurezza della sua città invece di andare a ballare con gli amici. La consigliera comunale del Partito Democratico Monica Romano ha giudicato il metodo «violento» e lesivo della privacy. Oltre che contrario al senso civico che a suo dire prevede la denuncia dei reati alle forze dell’ordine. Lui si difende così: «Io non prendo un euro. Diciamo che sono un volontario per la sicurezza, come altri miei amici che presidiano le stazioni. Il mio guadagno sono i “grazie” della gente. Il mio lavoro è un altro». La pagina ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023), 18 anni, è l’autore dei video virali sui furti ai danni di pendolari e turisti nellapolitana milanese, pubblicatipagina Instagram «Bella da Dio». In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera dice che lui preferisce spendersi per la sicurezza della sua città invece di andare a ballare con gli amici. La consigliera comunale del Partito Democratico Monica Romano ha giudicato il metodo «violento» e lesivo della privacy. Oltre che contrario al senso civico che a suo dire prevede la denuncia dei reati alle forze dell’ordine. Lui si difende così: «Io non prendo un euro. Diciamo che sono un volontario per la sicurezza, come altri miei amici che presidiano le stazioni. Il mio guadagno sono i “grazie” della gente. Il mio lavoro è un altro». La pagina ...

