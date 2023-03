Nel PNRR 550milioni per sostenere startup e PMI nella transizione ecologica e digitale: l’annuncio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel PNRR italiano vi sono ben 550 milioni di euro per sostenere le startup nella transizione ecologica e digitale: si tratta di fondi venture capital rivolti per l’appunto a startup e PMI e destinati alla realizzazione di progetti riguardanti le sfide del futuro in termini di innovazione e sostenibilità. l’annuncio è stato dato questa mattina dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ricorda come “l’obiettivo” sia quello di “stimolare la crescita del Paese tramite investimenti di capitale di rischio (venture capital diretti e indiretti)”. I finanziamenti per le startup e le PMI nel PNRR Stando a quanto annuncia il Ministero, gli investimenti in startup e PMI sono ... Leggi su fmag (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nelitaliano vi sono ben 550 milioni di euro perle: si tratta di fondi venture capital rivolti per l’appunto ae PMI e destinati alla realizzazione di progetti riguardanti le sfide del futuro in termini di innovazione e sostenibilità.è stato dato questa mattina dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ricorda come “l’obiettivo” sia quello di “stimolare la crescita del Paese tramite investimenti di capitale di rischio (venture capital diretti e indiretti)”. I finanziamenti per lee le PMI nelStando a quanto annuncia il Ministero, gli investimenti ine PMI sono ...

