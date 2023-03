Nel Napoli c’è ancora un campione inespresso. Il retroscena di Giuntoli su Khvicha Kvaratskhelia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo oltre trent’anni, Luciano Spalletti è pronto a riportare il tricolore in Campania. Il mister azzurro, con Giuntoli e De Laurentiis, ha costruito una squadra importante tale da competere in tutte le competizioni. Tra i calciatori più rappresentativi vi è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano è arrivato a Napoli con tre anni di ritardo. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo oltre trent’anni, Luciano Spalletti è pronto a riportare il tricolore in Campania. Il mister azzurro, cone De Laurentiis, ha costruito una squadra importante tale da competere in tutte le competizioni. Tra i calciatori più rappresentativi vi è senza dubbio. L’attaccante georgiano è arrivato acon tre anni di ritardo. L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A volte per cose così belle, anzi così uniche, ringrazi il cielo per averle potute vedere. La poesia nel calcio è… - ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - crispadafora : RT @ComuneNapoli: Il plesso di via Comunale Napoli dell'I.C. 'Don Giustino Russolillo' da oggi porta il nome di #GiancarloSiani, il giornal… - loZibbo : Non che sia amico di quei tifosi, ma questa cosa è indecente. Nel frattempo, quel criminale di #CeferinOUT si mett… - beba_rp : Quindi il discorso di #dilorenzo nel cesso dopo 3/4h!!! Bene… che lunga giornata sarà per #napoli #NapoliEintracht -