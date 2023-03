Nel 2022 entrate tributarie e contributive in crescita

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lenelseondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso unadi 68.930 milioni (+9,2%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Leevidenziano un aumento di 53.760 milioni (+10,5%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra unasostenuta (+48.484 milioni, +9,8%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+3.684 milioni, +42,9%) e per ledegli enti territoriali (+5.928 milioni, +10,1%). Le poste correttive sono in aumento di 4.336 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021 (8,4%). ...