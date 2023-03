Nel 2022 entrate tributarie e contributive in crescita (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel 2022 seondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso una crescita di 68.930 milioni (+9,2%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano un aumento di 53.760 milioni (+10,5%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+48.484 milioni, +9,8%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+3.684 milioni, +42,9%) e per le entrate degli enti territoriali (+5.928 milioni, +10,1%). Le poste correttive sono in aumento di 4.336 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021 (8,4%). Le ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lenelseondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso unadi 68.930 milioni (+9,2%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Leevidenziano un aumento di 53.760 milioni (+10,5%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra unasostenuta (+48.484 milioni, +9,8%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+3.684 milioni, +42,9%) e per ledegli enti territoriali (+5.928 milioni, +10,1%). Le poste correttive sono in aumento di 4.336 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021 (8,4%). Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sono 20.017 i migranti sbarcati in Italia quest'anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del… - Gitro77 : Solo nel 2022 la UE ha concesso alla Germania quasi il 50% di tutti gli aiuti di Stato a livello europeo. All'Itali… - nelloscavo : Gli 007 dicono che ci sono 700mila 'pronti a partire'? Non lo dicono, perché quello è il numero dei migranti in… - MARCOPACI13 : RT @gazzettanothanx: #Inter 2021 -246 mln 2022 -140 mln Patrim netto -87 mln Ricavi 75 mln nonost #plusvalenze di 100 mln Costi = 120% dei… - lavocedialba : AVIS Alba: nel 2022 raccolte 4700 sacche di sangue. E ora il via ai 'macro gruppi' -