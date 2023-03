“Negro di m… ” | poi lo massacrano di botte senza motivo | presi gli aggressori razzisti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – I Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato in stato di libertà 4 giovani del posto, presunti autori di un’aggressione a sfondo razziale nei confronti di un cittadino di Monterotondo di 30 anni, cittadino italiano ma figlio di una coppia di Capo Verde. Il 13 febbraio 2023 un freelance di cronaca locale sportiva residente alla Scalo aveva denunciato ai carabinieri un’aggressione fisica e verbale subita il giorno precedente alle ore 01:00 circa a Monterotondo, quando, sceso sotto casa nel cuore della notte per incontrare un amico, incrociando un gruppo di ragazzi che passavano di lì casualmente,alcun apparente ragione di astio o ragione sottesa, era stato dapprima apostrofato con la frase “di m….” e successivamente picchiato, con conseguenti lesioni al torace, alla gamba ed al volto, guaribili in 10 giorni. A ...

Prima gli insulti razzisti. "di m".le botte al torace e al volto. Quattro giovanissimi di Monterotondo, tra cui due minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per un'aggressione a sfondo razziale. La vittima è ...

Era stato prima avvicinato da un gruppo di ragazzi, poi apostrofato con la frase 'negro di m….'. Ma dalle parole quei giovani erano subito passati ai fatti: lo avevano picchiato, massacrato di botte e ...