NBA | risultati della notte 15 marzo | Bucks ai playoff | vincono Lakers e Thunder Banchero non basta ai Magic

Otto le partite disputate nell'ultima notte NBA, che è risultata particolarmente ricca di performance individuali d'alta classe. C'è anche qualche chiarimento in più legato alla situazione playoff, soprattutto nella Eastern Conference, dove troviamo la prima franchigia qualificata a titolo ufficiale. Si tratta dei Milwaukee Bucks (46-23), che conseguono l'obiettivo battendo i Phoenix Suns (37-32) per 104-116. Giannis Antetokounmpo, come al suo solito, è l'uomo della serata, con 36 punti e 11 rimbalzi, ma ci sono anche i 21 e 10 di Brook Lopez. Dall'altra parte 30 di Devin Booker. Per una squadra leader che vince, una che perde: i capoclassifica della Western Conference, i Denver Nuggets (46-23) non passano in Canada contro i Toronto Raptors (33-36): il 125-110 finale racconta di 36 punti di Fred ...

