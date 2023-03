Naufragio di Cutro | trovati altri 5 cadaveri di migranti | le vittime accertate salgono a 86

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono statie recuperati5 corpi di, che hanno perso la vita neldi un barcone a 150 metri dalla spiaggia di Steccato di. Ledella rottura dell’imbarcazione, incagliatasi in una secca all’alba del 26 febbraio, diventano così 86. L’ultimo cadavere recuperato è quello di una bambina di circa 3 anni, recuperata dai soccorritori nelle acque del Crotonese: si tratta della trentacinquesima minore e della ventiseiesima compresa tra gli zero e i 12 anni. Dall’alba il mare ha restituitoquattro corpi senza vita, tra cui quello di un bambino tra i 7 e gli 8 anni individuato a Praialonga. Sul luogo degli ultimi ritrovamenti sono arrivati il medico legale e gli esperti della polizia scientifica per ...