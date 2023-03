Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : Ancora una volta, la sinistra viene messa a tacere dai fatti. Le accuse sui mancati salvataggi da parte del… - NicolaPorro : ?? Parla uno dei sopravvissuti al #naufragio dei #migranti a #Cutro . Dedicato a chi addossa tutte le colpe sul gove… - elio_vito : Dopo il naufragio di Cutro Meloni aveva detto che era sbagliato chiamare in causa il Decreto ONG perché in quel tra… - EsteriLega : Serracchiani s'è distratt* - laHantucci : RT @Agenzia_Ansa: Altri quattro corpi senza vita, tra cui quello di un bambino, sono stati trovati nell'area del naufragio di migranti avv… -

Naufragio Cutro, trovati altri quattro corpi: le vittime sono 85 Adnkronos

Altri quattro corpi senza vita sono stati trovati nell'area del naufragio di migranti avvenuto il 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro. Si tratta di un bambino tra i 7 e gli 8 anni, e di tre adulti, ...(Adnkronos) - Altri quattro corpi sono stati ritrovati nelle acque di Steccato di Cutro (Crotone). Si tratta di tre adulti ... Salgono così a 85 le vittime ufficiali del naufragio.