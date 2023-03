Naufragio Cutro | trovati altri quattro corpi | le vittime sono 85

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : Ancora una volta, la sinistra viene messa a tacere dai fatti. Le accuse sui mancati salvataggi da parte del… - NicolaPorro : ?? Parla uno dei sopravvissuti al #naufragio dei #migranti a #Cutro . Dedicato a chi addossa tutte le colpe sul gove… - elio_vito : Dopo il naufragio di Cutro Meloni aveva detto che era sbagliato chiamare in causa il Decreto ONG perché in quel tra… - MediasetTgcom24 : Migranti, naufragio Cutro: trovati altri 4 corpi: uno è un bambino #migranti #naufragio #Cutro #15marzo - pietro_clo : RT @OrioliPaolo: Domani Giorgia Meloni incontrerà a Palazzo Chigi i sopravvissuti e i parenti delle vittime del naufragio di Cutro. Sarà un… -

Altri quattro corpi senza vita sono stati trovati nell'area deldi migranti avvenuto il 26 febbraio scorso a Steccato di. Si tratta di un bambino tra i 7 e gli 8 anni, e di tre adulti, due uomini e una donna, di cui ancora non si conosce l'età. Il ...Altri quattro corpi sono stati ritrovati nelle acque di Steccato di(Crotone). Si tratta di tre adulti e un bambino. Due cadaveri in mare sono stati individuati ...vittime ufficiali del. ...... Nicola Gratteri Il cordoglio per ildei migranti asi mescola ora con la cronaca giudiziaria. Per ora tiene banco la duplice inchiesta parallela aperta dalla Procura di Crotone per ...

Naufragio Cutro, parenti vittime e sopravvissuti giovedì da Meloni TGCOM

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Altri quattro corpi sono stati ritrovati nelle acque di Steccato di Cutro (Crotone ... Salgono così a 85 le vittime ufficiali del naufragio.(ANSA) - CUTRO, 15 MAR - Altri quattro corpi senza vita sono stati trovati nell'area del naufragio di migranti avvenuto il 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro. Si tratta di un bambino tra i 7 e gli ...