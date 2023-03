Naufragio a Cutro, trovati altri corpi: le vittime sono 85 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Crotone – altri quattro corpi sono stati ritrovati nelle acque di Steccato di Cutro (Crotone). Si tratta di tre adulti e un bambino. Due cadaveri in mare sono stati individuati dalla Guardia Costiera, il terzo corpo è stato trovato sulla battigia dai Vigili del Fuoco. Individuato e recuperato anche il corpo di una donna. Salgono così a 85 le vittime ufficiali del Naufragio. Salvini: “Disgustoso pensare che Guardia costiera li lasci morire” “La Guardia Costiera salva vite per lavoro e per missione, è disgustoso ipotizzare che non voglia salvare un solo essere umano. Se metti in mare barchini tenuti insieme con le graffette è chiaro che metti a rischio le persone”. Così a ’24 Mattino’ il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Crotone –quattrostati rinelle acque di Steccato di(Crotone). Si tratta di tre adulti e un bambino. Due cadaveri in marestati individuati dalla Guardia Costiera, il terzo corpo è stato trovato sulla battigia dai Vigili del Fuoco. Individuato e recuperato anche il corpo di una donna. Salgono così a 85 leufficiali del. Salvini: “Disgustoso pensare che Guardia costiera li lasci morire” “La Guardia Costiera salva vite per lavoro e per missione, è disgustoso ipotizzare che non voglia salvare un solo essere umano. Se metti in mare barchini tenuti insieme con le graffette è chiaro che metti a rischio le persone”. Così a ’24 Mattino’ il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : Ancora una volta, la sinistra viene messa a tacere dai fatti. Le accuse sui mancati salvataggi da parte del… - NicolaPorro : ?? Parla uno dei sopravvissuti al #naufragio dei #migranti a #Cutro . Dedicato a chi addossa tutte le colpe sul gove… - elio_vito : Dopo il naufragio di Cutro Meloni aveva detto che era sbagliato chiamare in causa il Decreto ONG perché in quel tra… - lacaina45 : RT @OrioliPaolo: Domani Giorgia Meloni incontrerà a Palazzo Chigi i sopravvissuti e i parenti delle vittime del naufragio di Cutro. Sarà un… - LBulian : RT @QRepubblica: Due settimane dopo #Cutro un altro naufragio nel Mediterraneo. Per vedere la ricostruzione completa di @LBulian visita @Me… -