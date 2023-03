Nascose il cadavere del padre per continuare a riscuoterne la pensione La macabra scoperta dopo 10 mesi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) È indagato per occultamento diil 56enne Luigi Roberto Caracciolo, figlio dell’84enne Antonio il cuiè stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella cucina della sua abitazione a Corigliano d’Otranto. Era su una brandina, avvolto in alcune coperte. Vicino alc’erano dei ventilatori accesi. Il sospetto degli inquirenti è che il figlio possa avere nascosto la morte delpera riscuotere la sua. Il 56enne vive in un altro appartamento con la sua famiglia e oggi, su disposizione del magistrato, è stato accompagnato a casa di suoper aprire la porta e verificare i sospetti sortil’assenza dell’anziano dal paese da circa 15. Lo stabile in cui viveva l’84enne doveva ...

