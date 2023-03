Nasconde per 10 mesi il cadavere del padre per prendere la pensione (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il cadavere di un 84enne in avanzato stato di scheletrizzazione è stato trovato questa mattina nella sua abitazione, in via San Lorenzo, a Corigliano d'Otranto. Il figlio dell'anziano, un uomo di 60 anni, è stato portato dai carabinieri in caserma, dove viene ascoltato. Il sospetto è che possa aver nascosto il corpo del padre per circa 10 mesi per continuare a riscuotere la pensione, che risulta incassata. Sul posto sono al lavoro i carabinieri e il medico legale. Da un primo esame cadaverico non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Il cadavere è stato portato presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da quanto si apprende, il Comune da tempo stava cercando di notificare all'anziano una diffida affinchè mettesse in sicurezza una pensilina ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ildi un 84enne in avanzato stato di scheletrizzazione è stato trovato questa mattina nella sua abitazione, in via San Lorenzo, a Corigliano d'Otranto. Il figlio dell'anziano, un uomo di 60 anni, è stato portato dai carabinieri in caserma, dove viene ascoltato. Il sospetto è che possa aver nascosto il corpo delper circa 10per continuare a riscuotere la, che risulta incassata. Sul posto sono al lavoro i carabinieri e il medico legale. Da un primo esame cadaverico non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Ilè stato portato presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da quanto si apprende, il Comune da tempo stava cercando di notificare all'anziano una diffida affinchè mettesse in sicurezza una pensilina ...

