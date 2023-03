Nasconde il padre morto per 10 mesi e continua a riscuotere la pensione: l'anziano era in stato di scheletrizzazione (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un uomo di 84 anni è stato trovato senza vita e in avanzato stato di scheletrizzazione, in casa sua a Corigliano d'Otranto ( Lecce ). Il figlio dell'anziano, un uomo di 60 anni, è stato portato dai ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un uomo di 84 anni ètrovato senza vita e in avanzatodi, in casa sua a Corigliano d'Otranto ( Lecce ). Il figlio dell', un uomo di 60 anni, èportato dai ...

