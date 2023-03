Nas nelle mense scolastiche | il ministro Schillaci | “Alimentazione dei bimbi deve essere gestita nel pieno rispetto delle regole”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ildella Salute, Orazio, ha espresso il suo apprezzamento per l'operazione recente del Comando Carabinieri per la Tutela della Salutein tutta Italia. L'articolo .

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli a livello nazionale finalizzato alla verifica dei servizi di ...Coldiretti elogia l'operato dei Carabinieri delmense scolastiche La Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti) ha elogiato l'operato dei: "Con quasi 1,8 milioni di ......anche nei locali adibiti a dispensa ecucine (tra queste la presenza di muffa alle pareti, ragnatele e infiltrazioni). È il bilancio dei controlli effettuati di recente dai carabinieri del...

Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: irregolare una su tre, chiuse 9 cucine | Sequestrati 700 chili di cibo TGCOM

Con la prosecuzione del corrente anno scolastico, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli a livello nazionale ...Ai Nas va quindi il mio ringraziamento per l’azione continua e durevole a tutela della salute della collettività, in particolare nelle strutture scolastiche”. Così il Ministro della Salute, Orazio ...