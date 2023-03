Nardella a Firenze dà la residenza agli occupanti abusivi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) C'era una volta la proprietà privata. Una consuetudine, stabilita da leggi e regolamenti, per i quali ciò che è acquistato onestamente da una persona non è di tutti. E non può quindi essere usata a piacimento da estranei. Laprogressista, quella amministrata dal nuovo Partito Democratico targato Elly Schlein, ha deciso di andare oltre. E di concedere laanche a chi occupa, abusivamente, alloggi privati. Presso un indirizzo fittizio, via del Leone 35, numero al quale verrà aggiunto il barrato 10. Lo ha stabilito una determinazione dirigenziale degli uffici dell'anagrafe, che fanno capo all'assessore Titta Meucci. Palazzo Vecchio è dovuto intervenire anche per far fronte a una sentenza, la numero 1137 del 2022, della Corte d'Appello del capoluogo toscano. I giudici avevano decretato la necessità per gli uffici pubblici di riconoscere al ...