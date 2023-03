“Napoli vaffa….”: i tifosi dell’Eintracht provocano a Piazza del Gesù (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Napoli vaffa….” urlano i tifosi dell’Eintracht provocano i tifosi partenopei a Piazza del Gesù La tensione resta altissima nel cuore del centro storico di Napoli. Secondo le voci dell’ultim’ora, oltre 250 tifosi dell’Eintracht Francoforte si sono concentrati in Piazza dei Gesù. La storica location partenopea, come tutto il centro storico di Napoli, è blindata da centinaia di poliziotti e carabinieri. “Napoli vaf*****ulo!” tra i cori dei sostenitori tedeschi, monitorati passo dopo passo dalla polizia per evitare che la situazione possa degenerare. Molti si sono dileguati appena hanno visto le forze dell’ordine nelle vicinanze. I ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 marzo 2023) “.” urlano ipartenopei adelLa tensione resta altissima nel cuore del centro storico di. Secondo le voci dell’ultim’ora, oltre 250Francoforte si sono concentrati indei. La storica location partenopea, come tutto il centro storico di, è blindata da centinaia di poliziotti e carabinieri. “vaf*****ulo!” tra i cori dei sostenitori tedeschi, monitorati passo dopo passo dalla polizia per evitare che la situazione possa degenerare. Molti si sono dileguati appena hanno visto le forze dell’ordine nelle vicinanze. I ...

