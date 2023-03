Napoli | UFFICIALE il rinnovo di Lobotka

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Comunicato ufficiale dell'#EintrachtFrancoforte: 'Da #Napoli incapaci di garantire la sicurezza. Inaccettabile c… - sportface2016 : +++Comunicato ufficiale #Napoli: 'Siamo molto preoccupati dalla decisione di far venire i tifosi dell'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, prolungato il contratto di Stanislav Lobotka fino a Giugno 2027 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, prolungato il contratto di Stanislav Lobotka fino a Giugno 2027 - apetrazzuolo : UFFICIALE - Napoli, prolungato il contratto di Stanislav Lobotka fino a Giugno 2027 -

UFFICIALE - Napoli, Lobotka rinnova fino al 2027 Fantacalcio ®

Il Napoli ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto per Stanislav Lobotka. Questa la nota del club con i dettagli sulla durata del nuovo accordo: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato ...