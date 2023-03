Napoli tra paura ed entusiasmo: “Noi ora maciniamo risultati” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole del direttore sportivo Giuntoli nel pre-partita di questa sera tra Napoli ed Eintracht Francoforte, nelle triste cornice cittadina a seguito degli scontri tra tifoserie Il pomeriggio in quel di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole del direttore sportivo Giuntoli nel pre-partita di questa sera traed Eintracht Francoforte, nelle triste cornice cittadina a seguito degli scontri tra tifoserie Il pomeriggio in quel di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - darko19238461 : RT @tvdellosport: ???????? ???????????????? ?? ?????????????? Tensione altissima a Napoli: gli ultras dell’Eintracht hanno dato fuoco a diversi mezzi, tra q… - DanyRoss70 : RT @antoniocorsa: Sono stato a Napoli giusto 2 giorni fa: non è possibile vedere le strade che ho visitato devastate per una partita di pal… -

Intreccio da urlo Osimhen - Kolo Muani: 120 milioni di euro Il bomber del Napoli e quello dell'Eintracht sono tra i più corteggiati sul calciomercato. Le ultime chiamano in causa una big di Premier LeagueNapoli ed Eintracht non è solo campo, ma anche mercato. Intreccio in ... L'odio storico tra le tifoserie del Napoli e dell'Eintracht L'odio esploso con la battaglia nella zona di Piazza del Gesù, a Napoli, si era già fatto sentire in occasione della partita di andata, quando nella notte tra il 20 e 21 febbraio in riva al Meno c'... Napoli - Eintracht, la moviola live Commenta per primo Di seguito, i principali episodi da moviola della partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht, ritorno degli ottavi di Champions League. LA SQUADRA ARBITRALE Arbitro: Antony Taylor Assistenti: Beswick e Betts IV uomo: Jones Var: van Boekel, Manschot GLI EPISODI 26' : ... Il bomber dele quello dell'Eintracht sonoi più corteggiati sul calciomercato. Le ultime chiamano in causa una big di Premier LeagueNapoli ed Eintracht non è solo campo, ma anche mercato. Intreccio in ...L'odio esploso con la battaglia nella zona di Piazza del Gesù, a, si era già fatto sentire in occasione della partita di andata, quando nella notteil 20 e 21 febbraio in riva al Meno c'...Commenta per primo Di seguito, i principali episodi da moviola della partita di Champions Leagueed Eintracht, ritorno degli ottavi di Champions League. LA SQUADRA ARBITRALE Arbitro: Antony Taylor Assistenti: Beswick e Betts IV uomo: Jones Var: van Boekel, Manschot GLI EPISODI 26' : ... La guerriglia urbana a Napoli tra ultras dell'Eintracht e del Napoli RaiNews Scontri tra ultras a Napoli, incendiata auto della polizia I tifosi dell'Eintracht dovevano salire sui bus che li avrebbero riportati nell'albergo dove alloggiano. A quel punto sono comparsi diverse decine di facinorosi con il volto coperto che hanno ingaggia ... Napoli, i tifosi dell'Eintracht sfilano in centro: panico e urla tra le vie Continua il caos nelle strade partenopee: i commercianti sono costretti a rintanarsi nei propri negozi per paura di essere assaltati dai sostenitori tedeschi ... I tifosi dell'Eintracht dovevano salire sui bus che li avrebbero riportati nell'albergo dove alloggiano. A quel punto sono comparsi diverse decine di facinorosi con il volto coperto che hanno ingaggia ...Continua il caos nelle strade partenopee: i commercianti sono costretti a rintanarsi nei propri negozi per paura di essere assaltati dai sostenitori tedeschi ...