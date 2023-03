Napoli | tocca a te | gli azzurri per il tris in Europa

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Staseraalscendere in campo al Maradona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Staseraalscendere in campo al Maradona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht. La squadra di Spalletti è a caccia delazzurro ai quarti di finale. Tre formazioni italiane ai quarti di finale di Champions mancano da vent’anni almeno e sarebbe una bella risposta al calcio europeo. Ilparte favorito anche con il 2-0 dell’andata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Napoli ora tocca a te ?? - FIRSTonlineTwit : Champions, impresa Inter in Portogallo: pareggia col Porto ed è nei quarti come il Milan. Stasera tocca al Napoli -… - FraLauricella : #ChampionsLeague, l’Inter ai quarti dopo 12 anni. Questa sera tocca al #napoli. Dal 2026 il super mondiale con 10… - CiccioCeras : @FBiasin E' stato un grande Chievo!! ?? Scherzi a parte, complimenti all'Inter, sangue, sudore, sofferenza (soprattu… - ill_bosca : @Maldi___ se becchiamo il Napoli ragazzi miei, Oshimen non tocca palla con Thiaw -

Commenta per primo Impressionante. Dopo Milan e Inter stiamo per inserire un'altra pallina italiana nell'urna della Champions League 2022/2023. Oggialche ospita l'Eintracht Francoforte, già maltrattato da Spalletti e compagnia in Germania. Non ho la minima idea di come siano venuti i tedeschi una volta visto il magnifico gol di ...2 Ieri l'Inter è uscita indenne dalla trasferta di Porto e ha raggiunto il Milan ai quarti di finale in Champions League. Oggial, che gioca in casa contro l'Eintracht Francoforte partendo dalla vittoria per 2 - 0 all'andata in Germania. Stasera in campo pure il Real Madrid di Ancelotti (campione d'Europa in ...Certo, la concentrazione dovrà essere massima, tanto più che in palio c'è un qualcosa di storico: il, infatti, non è mai arrivato ai quarti di finale di Champions League e farlo sarebbe ...

Ritorno ottavi di Champions: questa sera l'Inter domani tocca al ... 100x100 Napoli

Dopo Milan e Inter stiamo per inserire un'altra pallina italiana nell'urna della Champions League 2022/2023. Oggi tocca al Napoli che ospita l'Eintracht Francoforte, già maltrattato da Spalletti e ...Al leader del Napoli tocca rivolgersi ai tifosi. Perché la città e lo stadio sono osservati speciali anche dall'Uefa: incidenti di un certo spesso potrebbero anche portare a decisioni pesantissime.