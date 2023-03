Napoli, tifosi tedeschi dell' Eintracht saccheggiano il centro città: gli scontri con la polizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) I tifosi dell'Eintracht Francoforte si sono scontrati con le forze dell'ordine in piazza del Gesù, dove si erano radunati dopo il corteo della mattinata. Momenti di vera e propria guerriglia in pieno centro decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. È lì che è stata incendiata l'auto della polizia. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada. Ai tifosi era stato pemesso dalla mattina di fare cortei e di occupare diverse vie e piazze del centro senza alcun contenimento da parte della ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 marzo 2023) IFrancoforte si sono scontrati con le forze'ordine in piazza del Gesù, dove si erano radunati dopo il corteoa mattinata. Momenti di vera e propria guerriglia in pienodecine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore, è stata teatro del lancio di oggetti con bidonia spazzatura rovesciati. È lì che è stata incendiata l'auto. Terrore tra i passanti e i commerciantia strada. Aiera stato pemesso dalla mattina di fare cortei e di occupare diverse vie e piazze delsenza alcun contenimento da partea ...

