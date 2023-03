(Di mercoledì 15 marzo 2023) Intervistato da Super Deportivo Radio, Robertoha lanciato ladi mercato di Lionelcon la maglia del. Di seguito le sue parole. «Ilunper, non molto veloce ma con tanta tecnica. Sarebbe il club ideale per lui. Vincere con Maradona esarebbe fantastico, il massimo per il popolo napoletano». L'articolo proviene daNews 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Napoli, suggestione Donadoni: «Gioca un calcio perfetto per Messi» - Guidolino8 : @PierPastore Benfica e Napoli quest’anno sono pure ottime squadre, perciò ho lanciato la suggestione - Turismo_Napoli : Superstizione e Scaramanzia a #Napoli A Napoli, magia, superstizione e scaramanzia si mescolano fin dai tempi più r… -

... lapotrebbe diventare notizia, la sera del 23 marzo a. Perché ...Un italoargentino centravanti dell'Italia contro l'Inghilterra: lapotrebbe diventare notizia, la sera del 23 marzo a. Perché la tentazione Mateo Retegui può diventare necessità, per Roberto Mancini. L'emergenza in attacco - soprattutto al centro ...Bruno Giordano , ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando sullache vedrebbe Kvaratskhelia indossare la maglia numero 10 del. Quste le sue parole: Conclude Giordano

Napoli, suggestione Donadoni: «Gioca un calcio perfetto per Messi» Calcio News 24

Questa stagione per il Napoli sarà a dir poco memorabile, non solo per lo Scudetto, per il quale manca davvero solo la matematica, ma anche per quello che potrebbe accadere nel prossimo calciomercato ...E’ programmato per sabato 18 marzo 2023 alle ore 21:00 (in replica domenica 19), negli spazi del Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli, il debutto di «Andar per misteri…e ...