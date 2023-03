Napoli, scontri a Piazza del Gesù tra tifosi tedeschi e forze dell’ordine (Di mercoledì 15 marzo 2023) scontri in corso a Piazza del Gesù a Napoli tra i tifosi tedeschi e le forze dell’ordine: gli ultras del Napoli hanno provato a forzare il cordone di sicurezza Aumenta la tensione a Napoli in vista della sfida di questa sera. Negli ultimi minuti, nei pressi di Piazza del Gesù, c’è stato un primo scontro tra i tifosi tedeschi dell’Eintracht, almeno 500 tifosi secondo Sky Sport, e le forze dell’ordine, con una macchina che è stata data alle fiamme. È in corso una guerra a Napoli. pic.twitter.com/XaKfxlWhHz— Alessandro (@90ordnasselA) March 15, 2023 Nel frattempo, sempre secondo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)in corso adeltra ie le: gli ultras delhanno provato a forzare il cordone di sicurezza Aumenta la tensione ain vista della sfida di questa sera. Negli ultimi minuti, nei pressi didel, c’è stato un primo scontro tra idell’Eintracht, almeno 500secondo Sky Sport, e le, con una macchina che è stata data alle fiamme. È in corso una guerra a. pic.twitter.com/XaKfxlWhHz— Alessandro (@90ordnasselA) March 15, 2023 Nel frattempo, sempre secondo ...

