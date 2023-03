Napoli, ricercato da 9 mesi: Carabinieri scovano 42enne nell’armadio di casa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si era reso irreperibile per 9 mesi. Fino a quando i Carabinieri hanno rintracciato Giovanni Risi, 42enne di Napoli, nella sua abitazione: l’uomo si era nascosto nell’armadio, convinto che i militari non avrebbero mai ispezionato l’appartamento e in particolare la camera da letto. Napoli, ricercato da 9 mesi: Carabinieri scovano 42enne nell’armadio Un tentativo maldestro, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si era reso irreperibile per 9. Fino a quando ihanno rintracciato Giovanni Risi,di, nella sua abitazione: l’uomo si era nascosto, convinto che i militari non avrebbero mai ispezionato l’appartamento e in particolare la camera da letto.da 9Un tentativo maldestro, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

