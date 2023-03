Napoli, quarti della Champions League: questa sera può regalarsi il pass mai ottenuto nella sua storia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Napoli, quarti di Champions: un traguardo a portata di mano che però non ha mai raggiunto. Stasera di fronte ad un ‘Maradona’ sold out il Napoli deve completare il capolavoro che ha inziato nella partita di andata in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Se lo scudetto, che poteva essere cosa bella e impossibile da raggiungere, ora ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)di: un traguardo a portata di mano che però non ha mai raggiunto. Stadi fronte ad un ‘Maradona’ sold out ildeve completare il capolavoro che ha inziatopartita di andata in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Se lo scudetto, che poteva essere cosa bella e impossibile da raggiungere, ora ... TAG24.

