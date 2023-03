Napoli, non snobbare l’Eintracht. Cinque vittorie fuori casa prima di vincere l’Europa League (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Napoli non deve snobbare l’Eintracht. L’anno scorso ha conquistato Cinque vittorie fuori casa prima di vincere l’Europa League Conquistare un traguardo storico: la prima volta del Napoli ai quarti di finale di Champions League. Stasera i partenopei di Luciano Spalletti sono attesi da una partita che potrebbe regalare la qualificazione tra le prime otto della competizione più prestigiosa d’Europa. Ma bisogna stare attenti, perché l’Eintracht Francoforte non verrà a fare la vittima sacrificale stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”. l’Eintracht Francoforte ha conquistato Cinque ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilnon deve. L’anno scorso ha conquistatodiConquistare un traguardo storico: lavolta delai quarti di finale di Champions. Stasera i partenopei di Luciano Spalletti sono attesi da una partita che potrebbe regalare la qualificazione tra le prime otto della competizione più prestigiosa d’Europa. Ma bisogna stare attenti, perchéFrancoforte non verrà a fare la vittima sacrificale stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”.Francoforte ha conquistato...

