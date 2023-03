Napoli | Lobotka blindato | ufficiale il rinnovo di contratto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Prolungato il contratto di Stanislav Lobotka fino a Giugno 2027! ?? - pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - sendi_napoli : RT @sscnapoli: ?? Prolungato il contratto di Stanislav Lobotka fino a Giugno 2027! ?? - Ben19148283 : RT @sscnapoli: ?? Prolungato il contratto di Stanislav Lobotka fino a Giugno 2027! ?? - ElvyAres : RT @sscnapoli: ?? Prolungato il contratto di Stanislav Lobotka fino a Giugno 2027! ?? -

Commenta per primo Ilha blindato Stanislav. Il club ha comunicato il rinnovo del centrocampista azzurro con una nota ufficiale: 'La SSCcomunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni ...Ilblinda il suo regista. Stanislavha appena rinnovato il suo contratto fino al 2027. La firma c'era stata diverse settimane fa, mancava solamente l'annuncio ufficiale arrivato oggi. Ecco ...La SSCcomunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislavfino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno ...

Il Napoli ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto per Stanislav Lobotka. Questa la nota del club con i dettagli sulla durata del nuovo accordo: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato ...Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Napoli ha ufficializzato il rinnovo del centrocampista Stanislav Lobotka fino al 2027: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le ...