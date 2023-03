Napoli, il Sindaco Manfredi: «Scene inaccettabili, non meritiamo questo» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha così parlato dopo i numerosi disagi causati dai tifosi dell’Eintracht nel pomeriggio Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha così condannato i gesti dei tifosi dell’Eintracht nel centro della città. LE PAROLE – «Le Scene di devastazione del centro storico della città sono inaccettabili. Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi si è reso protagonista di questa violenza, da qualsiasi parte sia giunta. Napoli e i napoletani non meritano di subire i gravi danni materiali, morali e di immagine che questa follia ha determinato. Con la Germania i rapporti sono storicamente improntati all’amicizia ed ho voluto incontrare a Palazzo San Giacomo l’ambasciatore di Germania in Italia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gaetanodi, ha così parlato dopo i numerosi disagi causati dai tifosi dell’Eintracht nel pomeriggio Gaetanodi, ha così condannato i gesti dei tifosi dell’Eintracht nel centro della città. LE PAROLE – «Ledi devastazione del centro storico della città sono. Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi si è reso protagonista di questa violenza, da qualsiasi parte sia giunta.e i napoletani non meritano di subire i gravi danni materiali, morali e di immagine che questa follia ha determinato. Con la Germania i rapporti sono storicamente improntati all’amicizia ed ho voluto incontrare a Palazzo San Giacomo l’ambasciatore di Germania in Italia ...

