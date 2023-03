Napoli i tifosi tedeschi arrivano alla stazione urlando in coro: "Eintracht !Eintracht ! " (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tensione a Napoli per la presenza di centinaia di tifosi tedeschi, ultras arrivati ieri (nel video l’arrivo in stazione centrale) per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte . Dopo i tafferugli di ieri, e l’assalto dei tifosi del Napoli a due bus con i supporter francofortesi, oggi circa 150 tra loro, sono giunti sul lungomare di Napoli. , portati da nuovi autobus dall'aeroporto di Capodichino nell'hotel dove ora in tutto sono circa 600 ora i tifosi presenti. Circa 200 dei quali sono all'esterno dell'albergo. A controllarli molti mezzi di polizia e carabinieri, con diversi agenti in tenuta antisommossa. Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tensione aper la presenza di centinaia di, ultras arrivati ieri (nel video l’arrivo incentrale) per il ritorno degli ottavi di finale di Champions LeagueFrancoforte . Dopo i tafferugli di ieri, e l’assalto deidela due bus con i supporter francofortesi, oggi circa 150 tra loro, sono giunti sul lungomare di. , portati da nuovi autobus dall'aeroporto di Capodichino nell'hotel dove ora in tutto sono circa 600 ora ipresenti. Circa 200 dei quali sono all'esterno dell'albergo. A controllarli molti mezzi di polizia e carabinieri, con diversi agenti in tenuta antisommossa.

