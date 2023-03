Napoli, guerriglia urbana in centro: auto incendiate da ultrà tedeschi (Di mercoledì 15 marzo 2023) auto in fiamme e lancio di sedie e tavolini contro le forze dell’ordine. Sono in corso violenti scontri in piazza del Gesù a Napoli, dove centinaia di tifosi tedeschi si sono radunati per un corteo non autorizzato. Fino alle 16 di oggi, 15 marzo, la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 marzo 2023)in fiamme e lancio di sedie e tavolini contro le forze dell’ordine. Sono in corso violenti scontri in piazza del Gesù a, dove centinaia di tifosisi sono radunati per un corteo nonrizzato. Fino alle 16 di oggi, 15 marzo, la L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

