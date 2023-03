Napoli-Francoforte | grande tensione | razzi contro il bus dei tifosi | VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - napolimagazine : VIDEO - I tifosi dell’Eintracht Francoforte urlano in pieno centro città: “Napoli vaffa…” - sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - antidisfattista : RT @Radio1Rai: #Calcio Stasera la sfida di #ChampionsLeague tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte: una sfida ad alto rischio, vista la pr… - irrisolvibile : ?? L'ASL di Napoli 1 ha annesso unilateralmente Francoforte al Regno Neoborbonico ?? Ora i tifosi dell'Eintracht pre… -

Ancora forti momenti di tensione aa poche ore dalla partita degli ottavi di Champions League tra partenopei ed Eintrachtin programma stasera, mercoledì 15 gennaio, allo stadio "Maradona". I tifosi tedeschi, circa ...Dopo una notte di guerriglia atra tifosi dell' Eintracht e la polizia, ai tedeschi si sono aggiunti anche alcuni tifosi ... Circa 600 tifosi diha sfilato in corteo per le vie del ...Paura in città per i tifosi dell'Eintrachtche questa sera sfiderà al Maradona la squadra di Spalletti per il ritorno degli ottavi di Champions League. Gli ultras tedeschi sono giunti ieri sera in Campania nonostante non siano in ...

Napoli-Eintracht Francoforte, tifosi pronti al blitz al murale di Maradona: rafforzati i presidi ilmattino.it

La paura è palpabile nelle strade di Napoli. Il capoluogo campano è letteralmente invaso nelle ultime ore dai tifosi dell’Eintracht Francoforte che, in barba a qualsiasi divieto di trasferta dettato ...Sarà il caso di mandare i video di quello che stanno facendo questi ultras per Napoli E di quanto fatto a Francoforte Non si rendono conto che non si possono lasciar scorrazzare gli unni in giro per ...