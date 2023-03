Napoli-Eintracht, tifosi tedeschi in città: tensione e corteo – Video (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – I tifosi dell’Eintracht Francoforte presenti a Napoli per il match di Champions League nonostante il divieto di vendita dei biglietti disposto dalla Prefettura si sono mossi in corteo prima sul lungomare cittadino e poi nelle strade del centro. I tifosi tedeschi, diverse centinaia tra i quali sono presenti anche alcuni ultras dell’Atalanta gemellati con quelli dell’Eintracht, hanno attraversato piazza Municipio e via Medina per raggiungere infine piazza del Gesù. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine che hanno scortato il corteo. Ieri, intorno a mezzanotte e mezza, circa dieci uomini con volto coperto e vestiti di nero hanno lanciato bottiglie di vetro con un bar di piazza Bellini, nel centro di Napoli. Sul ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Idell’Francoforte presenti aper il match di Champions League nonostante il divieto di vendita dei biglietti disposto dalla Prefettura si sono mossi inprima sul lungomare cittadino e poi nelle strade del centro. I, diverse centinaia tra i quali sono presenti anche alcuni ultras dell’Atalanta gemellati con quelli dell’, hanno attraversato piazza Municipio e via Medina per raggiungere infine piazza del Gesù. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine che hanno scortato il. Ieri, intorno a mezzanotte e mezza, circa dieci uomini con volto coperto e vestiti di nero hanno lanciato bottiglie di vetro con un bar di piazza Bellini, nel centro di. Sul ...

