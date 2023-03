Napoli-Eintracht, tifosi napoletani lanciano sassi agli autobus su cui viaggiano gli ultras tedeschi – Video (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo gli scontri avvenuti in piazza del Gesù, i tifosi dell’Eintracht Francoforte sono stati radunati dalle forze dell’ordine e fatti salire sugli autobus del comune che li condurranno, sotto scorta, in albergo. Durante il percorso gli autobus sono stati oggetto di una sassaiola da parte dei tifosi napoletani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo gli scontri avvenuti in piazza del Gesù, idell’Francoforte sono stati radunati dalle forze dell’ordine e fatti salire suglidel comune che li condurranno, sotto scorta, in albergo. Durante il percorso glisono stati oggetto di una sassaiola da parte dei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - DelyPrincipe : Sti pezzi di merda..Stasera, in campo, SPACCATEGLI IL CULO! DAI NAPOLI! #Eintracht #Napoli #napolivseintracht #UCL - LoryDowney7 : RT @PBerizzi: Peccato che gli hooligans dell'Eintracht e del Napoli non siano arrivati coi barconi, altrimenti sarebbero ancora in mezzo al… -