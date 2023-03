Napoli - Eintracht | tensione tra tifosi | lancio di razzi e bottiglie

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tanta preoccupazione aper la presenza in città di centinaia diprovenienti dalla Germania . Nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la gara valida per il ritorno degli ottavi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliEintracht, tornelli aperti dalle ore 18:00. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo a… - sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - Agenzia_Ansa : A Napoli il bus dei tifosi dell'Eintracht Francofort è stato fatto oggetto del lancio di 'razzi' segnalatori.… - GermaniaItalia : Oggi e domani viaggio a #Napoli per @Ambtedesco In agenda tra l’altro visite di @Capodimonte_mus e @MANNapoli, inc… - infoitsport : Napoli-Eintracht lungomare blindato, tifosi tedeschi bloccati negli hotel. La situazione -

... in tantissimi sono arrivati da Francoforte per sostenere l'ma col rischio di scontri coi tifosi del. Anche per questo sui social è arrivato l'appello del capitano Di Lorenzo . I ...Sono alcune centinaia i tifosi dell'che ieri sera sono arrivati anonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita disposto dalla Prefettura per i residenti nella città ...che scenderà in campo stasera con la possibilità di scrivere la storia: neanche ai tempi di ... I ragazzi di Spalletti, dopo il 2 - 0 dell'andata in Germania ospitano l'Francofort. "...

Napoli-Eintracht, centinaia di tifosi tedeschi a Salerno: cresce la tensione - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulle perquisizioni per i tifosi dell'Eintracht Francoforte che sono stati perquisiti e scortati dalla Polizia di Napoli: "Alta tensione a Napoli per la sfi ...Il Napoli va a caccia stasera di una storica, prima qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Al Maradona gli azzurri ospitano l'Eintracht Francoforte, già battuto 2-0 all'andata.